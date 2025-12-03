Banco Central revisa al alza el crecimiento del PIB de Paraguay de 2024 hasta el 4,7 %

La economía paraguaya creció el año pasado impulsada por el desarrollo de la manufactura, el comercio, los servicios financieros y la construcción, señaló el BCP en su Informe de Cierre de Cuentas Nacionales Anuales de 2024.

La industria manufacturera registró un aumento del 4,5 %, con la fabricación de productos metálicos (11,7 %), maquinaria y equipos (11,1 %), producción de otros alimentos (9,4 %) y producción de carne (8,9 %) como las actividades con mayor crecimiento, detalló el informe.

El emisor destacó que la construcción creció en 2024 hasta el 5,9 %, luego de dos años consecutivos de disminuciones, que se explicó por "el dinamismo en la ejecución de obras tanto privadas como públicas".

En tanto que el sector de los servicios alcanzó el 5,1 %, en el que destacó el desempeño de los hoteles y restaurantes (9,6 %), servicios financieros (9,2 %), comercio (6,1 %), entre otros.

Igualmente, la ganadería creció hasta el 6,7 %, en especial por el vacuno y porcino, y la agricultura se extendió hasta el 2,2 %.

En contraste, el resultado del crecimiento del año pasado fue atenuado por la actividad de la electricidad y agua que experimentó una reducción del 4,9 % respecto a 2023, debido a la menor producción de energía en las hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá, que Paraguay comparte con Brasil y Argentina, respectivamente.

El 28 de marzo pasado, el emisor informó que el PIB paraguayo acumuló un crecimiento del 4,2 % al cierre de 2024, según su informe de cuentas nacionales trimestrales.

Para el 2025, el BCP prevé que la economía de Paraguay crezca al 5,3 %, una taza que también fue revisada al alza en octubre pasado, frente al 4,4 % estimado en julio.