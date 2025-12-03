'Bardot', un documental ahonda en la "prisión" que fue la fama para Brigitte Bardot

"Nací libre y moriré libre. No me arrepiento de nada", asevera en la cinta, titulada simplemente 'Bardot' y dirigida por Elora Thevenet y Alain Berliner.

Retirada de la primera línea pública en su villa de La Madrague, en Saint-Tropez (sur), la intérprete apenas aparece delante de la cámara pero presta su voz a la película, según avanzó la prensa francesa.

El documental revela imágenes de infancia inéditas, pertenecientes a la familia Bardot, y retrata una educación estricta y su acercamiento primero a la danza y luego al cine.

Su salto a la fama planetaria llegó con 'Et Dieu… créa la femme' ('Y Dios creó a la mujer', 1956), de Roger Vadim, quien fue su marido.

Aquel éxito, que la llevó a convertirse en la primer gran estrella mediática francesa, en un mito erótico mundial y en un emblema de la emancipación femenina, fue "el principio del fin" de su vida, según describe ella misma en la película, que tuvo su estreno mundial el pasado mayo en el Festival de Cannes.

Se sintió prisionera de la revolución de liberación que ella misma estaba conduciendo, en especial en etapas en las que tenía que permanecer con las cortinas echadas en su propia casa para huir de los objetivos de los fotógrafos.

O incluso recluida, como cuando estaba embarazada de su hijo Nicolás, una experiencia que define como algo "inhumano".

La estrella, que ha defendido posiciones muy radicales en torno al bienestar animal e incluso ha sido condenada por discursos que incitaban al odio, asegura que no le importa que la recuerden a ella, pero sí "el respeto que se debe a los animales".

Bardot, también controvertida por su proximidad a la extrema derecha francesa, ha sufrido hospitalizaciones recientemente, pero a pesar de las alarmas por su estado de salud, fuentes de su Fundación negaron que padezca problemas graves.