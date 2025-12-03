Belén llama a "visitar Palestina" en Navidad para "sanar heridas" tras dos años de guerra

"Esta es una Navidad para reavivar la esperanza y el espíritu navideño. Es un momento para reforzar la resiliencia de la gente de Belén y para mandar un mensaje de esperanza y paz a todas la ciudades en Palestina y a nuestra gente de Gaza", dijo a EFE el alcalde de Belén, Maher Nicola Canawati.

Canawati considera fundamental que la reactivación turística vaya de la mano de la llegada de visitantes internacionales, sobre todo de aquellos que durante estos dos últimos años de conflicto han apoyado la "causa palestina".

Fue entonces cuando el alcalde de la ciudad de Belén, que tiene una gran bandera española en la famosa Plaza del Pesebre acompañando a una palestina, no dudó en mencionar el caso de España, cuyo Gobierno se ha referido públicamente -y en grandes foros internacionales- a la ofensiva israelí en la Franja como "genocidio" y ha defendido repetidamente la solución de los dos Estados para el conflicto israelí-palestino.

"Sois héroes en este mundo. Os habéis puesto del lado de la causa palestina, del lado de la justicia. Nunca olvidaremos lo que habéis hecho por Palestina y por el pueblo palestino", dijo Canawati.

"Invitamos a todos los españoles a visitarnos, a venir a Belén, a hablar con las piedras vivas (los cristianos que viven en Belén desde hace siglos), a interactuar con ellos y a caminar por donde Jesús caminó, así como a visitar todos nuestros lugares sagrados", añadió en el Salón de Viena, ubicado en el consistorio de Belén.

El ayuntamiento se ubica a escasos metros de la Basílica de la Natividad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y venerada por la tradición cristiana como el lugar donde nació Jesús.

Minutos antes de atender a EFE, el alcalde de Belén concedió una rueda de prensa en el propio consistorio que fue seguida con gran entusiasmo en la zona después de dos años de parón.

Canawati estuvo acompañado del gobernador de Belén, Mohammad Abu Alia; el ministro palestino de Turismo y Patrimonio, Hani Al-Hayek; y el director de la Policía de Belén, Murad Qandah.

Con dos enormes retratos del histórico líder Yasser Araft y de Mahmud Abás, actual presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), los tres representantes de Belén aplaudieron cuando el alcalde hizo hincapié en el "dolor de Gaza" como el "dolor propio también de la gente de Belén" durante su discurso.

"Cuando las luces del árbol de Navidad de Belén están a punto de encenderse, la profunda angustia que soporta Gaza no sale de nuestros corazones. Allí, donde la humanidad es puesta a prueba en sus momentos más difíciles (...) Belén le dice al mundo que sus heridas son nuestras heridas y la gente de Gaza, nuestra gente", sentenció el alcalde.

Las celebraciones navideñas en Belén, que oficialmente se iniciaron el sábado pasado, cobran mayor importancia a partir de este sábado con el encendido de su árbol de navidad y se prolongan, con un gran abanico de festividades, hasta el domingo 18 de enero; será entonces cuando se produzca la recepción del arzobispo Nourhan Manougian, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén.