Berlín, Varsovia y Oslo se unen para comprar material militar a EE.UU. que darán a Kiev

Dicha iniciativa contempla la adquisición de armas y munición fabricados en EE. UU. que Kiev considera claves para su defensa frente a la agresión rusa.

"Polonia está encantada de unirse a Noruega y Alemania en un paquete del programa estadounidense de apoyo a Ucrania, juntos, la suma considerable de 500 millones de dólares. Esperamos que Estados Unidos lo note, que Ucrania lo note", dijo el ministro polaco de Exteriores, Radosław Sikorski, a su llegada a la reunión de titulares del ramo de la OTAN.

Sikorski estuvo acompañado por sus homólogos de Alemania, Johann Wadephul, y de Noruega, Espen Barth Eide.

El jefe de la diplomacia polaca confió en que otros miembros de la Alianza vean el paso dado por esos tres países "como estímulo para también sacar partido de este programa", de modo que el presidente ruso, Vladímir Putin, "reciba el mensaje" y Ucrania "pueda conseguir una paz justa".

El ministro noruego subrayó que hace falta una Ucrania "fuerte y bien armada", y que por ese motivo, su país está "orgulloso de unirse a la iniciativa" junto con Alemania y Polonia.

Indicó que los 500 millones de dólares son para un desembolso "inmediato" y que se destinan a la adquisición de armas estadounidenses "que serán utilizadas por Ucrania y que fortalecerán su capacidad de defenderse ellos mismos en este momento tan crucial".

Espen Barth Eide alertó de que la seguridad y el destino de Europa "están en juego".

"Esto trata de Ucrania, pero también trata de Europa y la era de posguerra que seguirá a la guerra", declaró.

Agregó que todos queremos paz en Ucrania, y que se da la bienvenida a los "esfuerzos" para conseguirla, pero que esa paz tiene que ser "justa y duradera en los términos de Ucrania".

"Para hacer eso realidad, tenemos que fortalecer su capacidad de defenderse por sí mismos hoy, mientras la guerra está en marcha, pero también potencialmente tras la guerra, cuando haya un acuerdo de paz", expresó.

Sikorski, por su parte, subrayó que el presidente ruso, Vladímir Putin, "está amenazando a los europeos en Moscú y, desafortunadamente, esto no son solo palabras".

En ese sentido, recordó el sabotaje del mes pasado contra una línea férrea en Polonia, y consideró que los aliados deberían fortalecer su "resiliencia" ante las acciones híbridas rusas.