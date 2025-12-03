Bruselas mete a Rusia en su lista negra de riesgo de blanqueo y financiación de terrorismo

Aunque la clasificación por parte de Bruselas no implica sanciones, obliga a los bancos europeos a reforzar los controles de operaciones en las que participen clientes o entidades de los países del listado.

Bruselas recordó que el pasado julio adoptó una normativa por la que se comprometió a concluir, para finales de 2025, una revisión de los terceros países no incluidos en la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) cuya membresía está suspendida.

El objetivo es "evaluar la necesidad de modificar la lista de la UE" basándose en esta revisión, señaló hoy la Comisión.

En ese contexto, el Ejecutivo comunitario explicó que ha llevado a cabo una "evaluación técnica" de la situación en Rusia, utilizando "metodologías bien definidas e incorporando información recopilada de fuentes públicas, las autoridades competentes de los Estados miembros y el Servicio Europeo de Acción Exterior".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La evaluación concluyó que "Rusia cumple los criterios para ser designada como tercer país de alto riesgo", indicó Bruselas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Comisión revisa periódicamente la lista y los cambios que propone entran en vigor automáticamente al cabo de un mes, siempre y cuando que el Parlamento Europeo o el Consejo no se pronuncien en contra en ese plazo, que podría prorrogarse un mes más.

Las entidades de la UE sujetas al marco de lucha contra el blanqueo de capitales deben aplicar una vigilancia reforzada en las transacciones que involucran a estas jurisdicciones.

El Ejecutivo comunitario avisó de que supervisará los avances de todos los países incluidos en la lista y seguirá de cerca la evolución de la situación.