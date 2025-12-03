Buques militares de ocho países han transitado el Estrecho de Taiwán en 2025, según Taipéi

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, Tsai explicó que los ocho países son Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Reino Unido y Francia, los cuales emprendieron doce actividades en el Estrecho, incluyendo "dos operaciones conjuntas" de Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda.

El funcionario señaló que, cuando embarcaciones militares extranjeras atraviesan el Estrecho, la postura básica de China es "seguir a cualquier buque que pase", desplegando fuerzas navales y aéreas para realizar actividades de seguimiento, vigilancia y simulación de ataques, con el fin de mostrar la presencia militar de Pekín en la zona.

En este contexto, Tsai subrayó que Taiwán intercambia con sus aliados "información de inteligencia", como los patrones de actividad de los barcos chinos, lo que permite que esos países dispongan de datos sobre la conducta del Ejército chino cuando ingresan en las aguas circundantes al Estrecho.

"Que este año haya ocho países y doce cruces demuestra que los aliados internacionales no han retrocedido pese al 'seguir a cualquier buque que pase' de China, y que continúan mostrando con acciones su apoyo a la paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán", apuntó el director de la NSB.

Los buques de guerra de Estados Unidos y sus aliados suelen atravesar el estrecho de Taiwán aproximadamente una vez al mes pese a las reiteradas protestas de China, que considera tanto estas aguas como la isla de Taiwán como una "parte inalienable" de su territorio.