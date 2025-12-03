California habilita un portal para reportar presuntos abusos de agentes federales

El portal permitirá el envío de videos y fotos para ayudar a la Fiscalía del estado a recopilar y crear un registro de posibles conductas ilegales por parte de agentes federales, que permita evaluar posibles acciones para proteger los derechos y la seguridad de los californianos, explicó la dependencia en un comunicado.

El fiscal de California, Rob Bonta, dijo que las detenciones "estilo militar" en medio de las redadas migratorias que se intensificaron en California desde junio pasado han generado una preocupación justificada de que los agentes federales puedan estar cruzando la línea y abusando de su autoridad.

"Permítanme ser claro: los agentes federales pueden hacer cumplir las leyes federales, y nadie debe interferir con su trabajo. Pero los agentes federales también deben hacerlo legalmente y de conformidad con la Constitución", agregó el fiscal.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, indicó que el nuevo portal brinda a los californianos una manera fácil y segura de denunciar, compartir lo que ven y ayudarnos a responsabilizar a las personas.

"Nadie está por encima de la ley", subrayó el demócrata.

La fiscalía aclaró que el envío de información o la presentación de una queja en el portal no significa que la Fiscalía de California "necesariamente" tomará alguna medida en particular con respecto a su queja.

La ley prohíbe al fiscal Bonta representar a particulares o brindarles asesoramiento, investigación o análisis legal, incluso en procedimientos de inmigración.

Desde el 20 de enero de 2025, Bonta ha presentado 48 demandas impugnando medidas tomadas por la Administración Trump, que, según el fiscal, han perjudicado a California.