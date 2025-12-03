China afronta 2,4 millones de ejecuciones hipotecarias por morosidad de pequeños negocios

John Lam, jefe de investigación inmobiliaria en China para el banco suizo UBS, aseguró que la caída de los precios inmobiliarios y la debilidad de la economía se traducirán en un aumento de los impagos de préstamos y que las ejecuciones hipotecarias resultantes lastrarán aún más las ventas de vivienda nueva y de segunda mano.

El analista, citado por el diario hongkonés South China Morning Post, indica que la salida al mercado de esas propiedades requisadas impactaría hasta en un cuarto de las ventas anuales de vivienda nueva y que rebajaría aún más los precios de la usada.

Según Lam, Pekín ha incrementado su apoyo crediticio a los negocios, especialmente a las pymes, con un balance pendiente a nivel nacional equivalente a unos 5,1 billones de dólares, el triple que antes de la pandemia, mientras que los precios inmobiliarios han caído en torno a un 35 % desde su pico, lo que ha reducido el valor de las viviendas puestas como garantía subsidiaria para préstamos.

Tomando como referencia una tasa de morosidad del 1,6 % -al cierre de septiembre, la media del sector bancario era del 1,52 %-, UBS pronostica que el número de viviendas requisadas a pequeños empresarios alcanzaría unos 640.000 a finales de este año, unos 1,47 millones el año que viene, y 2,43 millones en 2027.

"Viéndose ante una situación de patrimonio negativo, los propietarios podrían acabar teniendo que pagar el pato. Podrían tener que vender sus viviendas ellos mismos o verse obligados a venderlas", indicó Lam en una conferencia virtual en la que también pronosticó bajadas del 10 % para los precios inmobiliarios en 2026 y de otro 5 % en 2027.

Al cierre de este año, el experto cifró en unas 700.000 los hogares en patrimonio negativo -con una deuda hipotecaria pendiente superior al valor actual de la vivienda-, un número que se dispararía hasta los 3,3 millones en 2027.

Los pronósticos de Lam ilustran el agravamiento de la prolongada crisis inmobiliaria del gigante asiático en estas últimas semanas, con la que fuese mayor promotora del país e imagen del apoyo de Pekín al sector, China Vanke, dando señales de que ya no puede afrontar sus deudas, y las autoridades, según Bloomberg, censurando la divulgación de los últimos datos de ventas ofrecidos por firmas privadas.

A este último respecto, la consultora Trivium recuerda que no es la primera vez que el Gobierno obliga a dejar de publicar datos poco favorables, y considera que la decisión muestra que las autoridades "se están quedando sin palancas políticas viables y están gestionando ahora las percepciones en lugar de los fundamentos (económicos)".

"Restringir (la divulgación) de indicadores preliminares del sector inmobiliario aumenta el riesgo de escepticismo entre inversores y compradores de vivienda en un momento en el que ya escasea la confianza", apunta esa firma.

La posición financiera de muchas inmobiliarias chinas empeoró después de que, en agosto de 2020, Pekín anunciara restricciones al acceso a financiación bancaria a las promotoras que habían acumulado un alto nivel de deuda, entre las que destacaba Evergrande, con un pasivo de casi 330.000 millones de dólares.

Ante la coyuntura, el Gobierno ha anunciado diversas medidas de apoyo, con los bancos estatales abriendo asimismo líneas de crédito multimillonarias a diversas promotoras, priorizando la finalización de los proyectos vendidos sobre plano por sus implicaciones para la estabilidad social, ya que la vivienda es uno de los principales vehículos de inversión de las familias chinas.

No obstante, el mercado no está respondiendo: las ventas comerciales medidas por área de suelo se desplomaron un 24,3 % en 2022, otro 8,5 % en 2023 y un 12,9 % en 2024.