China pide a Francia coordinación ante tensiones con Japón durante visita de Macron

En el encuentro, celebrado este miércoles, Wang afirmó que los comentarios recientes de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre una eventual intervención militar de Japón en una crisis en Taiwán constituyen "graves errores" y entrañan "peligros serios", según la versión china.

El ministro instó a París a "salvaguardar los logros de la victoria de la Segunda Guerra Mundial" y a oponerse a cualquier intento de Japón de "aprovechar la cuestión de Taiwán para generar inestabilidad".

Wang sostuvo asimismo que la visita de Macron, la cuarta que realiza a China como jefe de Estado, debe servir para "profundizar la confianza estratégica" y dar un nuevo impulso a la asociación integral entre ambos países, en un contexto de tensiones globales y fricciones comerciales entre Pekín y la Unión Europea.

Por su parte, Barrot reiteró, de acuerdo a la agencia oficialista china, que Francia "se adhiere firmemente" a su política de 'una sola China' y subrayó que, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, París y Pekín comparten la responsabilidad de "mantener la paz mundial de manera constructiva", según Xinhua.

A diferencia del “principio” de 'una sola China' defendido por Pekín, que considera a Taiwán parte inalienable de su territorio, la “política” francesa deja un margen interpretativo mayor dentro del reconocimiento diplomático a la República Popular China.

El ministro expresó además su confianza en que la visita de Macron dará resultados "fructíferos" y reafirmó el apoyo francés a una Unión Europea "independiente y autónoma" en su relación con China.

La reunión se produjo horas después de la llegada de Macron a Pekín, donde busca abordar el desequilibrio comercial bilateral, las tensiones derivadas de la investigación europea sobre los vehículos eléctricos chinos y el papel de China en la guerra de Ucrania, así como avanzar en la agenda económica y cultural prevista para su estancia.

Estos contactos se enmarcan en una serie de gestiones diplomáticas que Pekín ha intensificado en las últimas semanas, incluidas conversaciones recientes con Estados Unidos y Reino Unido, para afianzar su posición en la disputa abierta con Japón a raíz de las declaraciones de la primera ministra Sanae Takaichi sobre Taiwán.