CIDH recibe denuncia por ejecución de pescador colombiano en bombardeo de EE. UU.

De acuerdo con la CIDH, la petición fue entregada por el abogado Daniel Kovalik, abogado estadounidense del presidente colombiano, Gustavo Petro.

La denuncia es por la muerte de Alejandro Carranza, de 42 años, quien habría fallecido durante una de las operaciones militares estadounidenses en el Pacífico oriental cerca de Colombia, el abogado Kovalik actúa en representación de la familia de la víctima.

Por su parte, Petro anunció el pasado lunes en su cuenta de X: "mi abogado Dan Kovalik ha iniciado la defensa judicial de la familia Carranza, víctima del asesinato estadounidense de Alejandro Carranza, el pescador samario muerto por misil disparado a su lancha en el Caribe y pobre de solidaridad".

Los ataques con misiles han recibido de parte de organizaciones de derechos humanos y de algunos congresistas estadounidenses serios cuestionamientos legales, pidiendo un mayor escrutinio.

La demanda ante la CIDH, que fue divulgada el martes por el medio The Guardian, detalla que el 15 de septiembre Estados Unidos "bombardeó la embarcación" de Carranza cuando navegaba en el Caribe frente a la costa colombiana.

"No era un barco cargado de droga. No, salió a pescar marlines y atunes", insistió Kovalik durante una entrevista con medios estadounidenses.

La solicitud cita como evidencias de la ejecución extrajudicial dos artículos periodísticos de New York Times y del Washington Post sobre las denuncias de la familia y declaraciones del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, acerca de los bombardeos.

La CIDH manifestó el martes su preocupación por estas ofensivas e instó a Estados Unidos a garantizar el respeto a los derechos humanos.

Estados Unidos inició en septiembre los ataques letales contra las supuestas embarcaciones con drogas argumentando que está combatiendo contra organizaciones narcotraficantes en la región, luego de desplegar sus capacidades militares en aguas del Caribe. Desde entonces, más de 80 personas han muerto en los ataques.