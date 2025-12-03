Colombia y Guatemala evocan 200 años de diplomacia con visita de Buque Escuela ARC Gloria

Ciudad de Guatemala, 3 dic (EFE).- El Buque Escuela ARC Gloria, catalogado como el 'embajador flotante' de Colombia, atracó este miércoles en la Terminal de Cruceros de Puerto Quetzal, Escuintla (Pacífico), en el inicio de una visita oficial en el marco de la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y Guatemala.