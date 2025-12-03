Condenan a 15 años de cárcel a ucraniano por feminicidio en ritual con ayahuasca en Perú

Los hechos ocurrieron el 8 de agosto de 2024, en el Centro de Desarrollo Integral Dos Mundos, ubicado en la localidad de Yurimaguas, en el departamento amazónico de Loreto, donde Kuzmin "atacó brutalmente a la víctima utilizando objetos contundentes y armas blancas" y más tarde la descuartizó.

El ciudadano ucraniano fue hallado por varios vecinos de la zona con una de las armas que utilizó junto al cuerpo desmembrado de Lazarenko y testigos lo tuvieron que atar de pies y manos hasta la llegada de la Policía.

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Tarapoto dictó por unanimidad la sentencia de homicidio por ferocidad en agravio contra la rusa, y además, impuso una indeminzación de 80.000 soles (24.000 dólares) a favor de la parte agraviada.

El tribunal sostuvo que los análisis toxicológicos realizados al acusado dieron negativo en los compuestos cannabinoides, que incluyen ayahuasca, varios hongos y veneno de bufo e informes concluyeron que Kuzmin no presentaba daño cerebral ni alteración mental en el momento del crimen.

"Este delito se cometió únicamente bajo la influencia de la medicina, pero lo más importante es que este terrible acto ocurrió bajo la influencia y sugestión de fuerzas oscuras que tomaron el control de mi conciencia", dijo Kuzmin a través de su defensa en la audiencia virtual.

Agregó que creía que estaba matando a un demonio y explicó que ambos llevaron a cabo el ritual de sanación espiritual sin maestros porque Lazarenko tenía experiencia en la materia y fue la primera vez que perdió el control respecto a lo que ocurría.

El condenado, de 39 años, sostuvo que lamentó profundamente el delito y pidió al tribunal que tenga en cuenta que fue un incidente desafortunado y no intencionado.

La defensa pública de Kuzmin agregó que él consumió hongos, ayahuasca y veneno de bufo y actuó bajo estas sustancias pero los análisis toxicológicos se realizaron tarde, cuando ya han sido eliminadas por el organismo.