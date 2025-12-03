Congresistas de EEUU buscan prorrogar subsidios del Obamacare

El centro de la propuesta busca que la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare) obtenga una prórroga de un año y ha sido avanzada, principalmente por el demócrata de Nueva Jersey, Josh Gottheimer y la republicana de Virginia Jen Kiggans, de acuerdo con CNN.

La propuesta de ampliación será discutida el jueves en la Cámara Baja, incluyendo las medidas propuestas para evitar supuestos fraudes, que ha sido el argumento de los republicanos para buscar eliminar esta ley de sanidad vigente desde 2010, durante el Gobierno de Barack Obama.

Si bien el plan en sí carece de algunos detalles clave, es un paso notable de un grupo de centristas de la Cámara de Representantes que demuestra su seriedad en la propuesta de aprobar un proyecto de ley. Además, es, hasta la fecha, la mayor coalición bipartidista que apoya cualquier plan para abordar los subsidios que pronto expirarán.

La discusión parlamentaria para dejar fuera el Obamacare fue clave para orillar al país al cierre de Gobierno más largo de su historia en octubre pasado, cuando ambos partidos no encontraron acuerdos para renovar esta cobertura médica que beneficia a más de 30 millones de personas en todo el país.

