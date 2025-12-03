Corte de apelación ratifica la pena de cárcel para periodista francés condenado en Argel

Detenido en 2024 y condenado el pasado mes de junio, la defensa del periodista de 36 años solicitó en la audiencia de hoy su liberación, mientras que la fiscalía pidió aumentar la pena a diez años de prisión.

El periodista francés entró a Argelia con un visado de turista pero con intención de hacer un reportaje, un delito castigado en la ley argelina por multa sin prisión y que Gleizes reconoció, aseguró su abogado argelino Bakouri Amirouche en declaraciones a medios.

Gleizes, un apasionado del fútbol y del continente africano, tenía previsto realizar un reportaje sobre la era dorada del club de fútbol local de Cabilia, el Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK), durante los años 80.

También planeaba cubrir la conmemoración de los diez años de la muerte del futbolista camerunés del Cabilia Albert Ebossé, fallecido a causa del lanzamiento de una piedra desde la grada por parte de un aficionado, y debía entrevistar al entrenador del Mouloudia Club de Argel, Patrice Beaumelle, así como hacer un perfil del futbolista Salah Djebaïli.

Días después de su llegada en Tizi Ouzou (a unos 100 kilómetros al este de la capital), las autoridades le retiraron el pasaporte, acusado de glorificar el terrorismo y de poseer publicaciones con fines propagandísticos perjudiciales para los intereses nacionales argelinos.

Las acusaciones contra él derivan de haberse puesto en contacto en 2015 y 2017 con el presidente del club de fútbol Tizi Ouzou, quien también es una figura destacada del berberista Movimiento por la Autodeterminación de Cabilia (MAK), designado por el Gobierno argelino como organización terrorista.

La semana pasada, 30 personalidades del mundo deportivo, cultural y mediático pidieron en un vídeo su liberación inmediata.

Reporters Sin Fronteras (RSF) calificó la condena de "injusta" y retiró su llamamiento a las autoridades argelinas para poner fin encarcelamiento.

El letrado argelino informó que tanto el abogado francés, Emmanuel Daoud, como la familia de Gleizes han conseguido visados para visitar a Christophe en la cárcel.

Se esperaba la liberación del periodista después del perdón presidencial al escritor argelino francés Boualem Sansal, y que posibilitó el inicio de la mejora de relaciones entre Argelia y Francia, tras más de un año y medio de crisis.

El abogado argelino aseguró en declaraciones previas que su cliente no es un "rehén" de las relaciones argelino-francesas como explicaron algunos medios en Francia principalmente y advirtió que estas interpretaciones pueden agravar aún más la crisis.