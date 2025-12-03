Cristian Auguadra es designado al frente de la Secretaría de Inteligencia de Argentina

La designación de Auguadra, quien desde noviembre de 2024 se desempeñaba como inspector general de la División de Asuntos Internos de la SIDE, fue oficializada este miércoles a través de la publicación de un decreto que lleva la firma del presidente, Javier Milei, en el Boletín Oficial.

"La SIDE inicia ahora la segunda fase institucional, que estará liderada por Cristian E. Auguadra (...). Su designación permitirá profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno", afirma el comunicado oficial.

La primera etapa de la reorganización, dirigida por el saliente director Sergio Neiffert, quedó concluida -según el Gobierno argentino- tras la aprobación del Informe de Gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización del Congreso.

Según informó la prensa local, Auguadra es un hombre de confianza de la familia Caputo, especialmente de Claudio, padre del asesor presidencial Santiago Caputo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Contador de profesión, Auguadra ya había tenido un acercamiento a la función pública de la mano del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), quien lo había propuesto a comienzos de los 2000 para integrar el directorio del Banco Ciudad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La salida de Neiffert ocurrió días después de que el Ejecutivo ampliara por decreto el presupuesto de la SIDE, con una partida extra de 26.117,9 millones de pesos (cerca de 17,65 millones de dólares) que, según argumentó el Gobierno, eran necesarios para el funcionamiento del organismo.

Neiffert había asumido sus funciones en julio de 2024, cuando Milei decidió disolver la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) -creada en 2015 bajo la gestión de Cristina Fernández (2007-2015)- y reinstaurar la preexistente SIDE.

El exfuncionario fue denunciado en agosto pasado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por presunto espionaje a dirigentes políticos opositores, sindicatos e incluso a grupos de jubilados que reclaman un aumento de las pensiones.

Entre los denunciantes también se sumaron líderes sindicales y uno de los principales opositores a Milei, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que también habría sido vigilado, según publicó el diario La Nación.

La Comisión Bicameral de Control de los Órganos y Actividades de Inteligencia investigó también en 2025 a Neiffert por un supuesto uso irregular de fondos reservados y negocios incompatibles con su función.