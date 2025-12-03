Cuba reconecta su sistema eléctrico tras la caída parcial pero persisten los apagones

La sincronización del sistema, sin embargo, no significa que los apagones por falta de generación, un problema diario en el país caribeño, cesaran. Hasta las 16:00 hora local (21:00 GMT), solamente el 50,5 % de los usuarios en la capital (435.625 usuarios) contaba con luz.

Este nuevo apagón, que se sumó a los habituales cortes diarios que afectan a todo el país desde hace meses, dejó sin servicio a las provincias occidentales de Pinar del Río, La Habana, Artemisa y Mayabeque.

El director del Despacho Nacional de Carga de la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE), Félix Estrada, señaló a la televisión estatal que todas las provincias se encuentran conectadas a la red nacional y que el servicio se restablecerá de forma progresiva.

Según explicaron las autoridades esta mañana, la desconexión se debió a una avería en una línea de transmisión entre dos de las principales centrales termoeléctricas del occidente cubano, la Che Guevara (Santa Cruz del Norte) y la Antonio Guiteras (Matanzas).

A raíz de esta avería se paralizó la generación en cuatro de las siete centrales termoeléctricas del país.

Este apagón se produce luego de varios días con tasas récord de déficit de generación, que ya estaban provocando prolongados apagones diarios.

Este lunes se registró el corte eléctrico más extenso informada desde que se cuenta con informes diarios, con más del 60 % del país sin corriente de forma simultánea.

Cuba sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas del país para adquirir el combustible necesario para sus unidades de generación con fueloil y diésel.

En el último año, el SEN ha sufrido cinco colapsos totales -en algunos de ellos, el restablecimiento demoró días en alcanzarse- y varios parciales (el último, antes del de este miércoles, en octubre).

La frágil situación energética del país caribeño provoca desde hace varios años cortes diarios que se extienden a 20 horas o más al día en muchas zonas.

Expertos independientes señalan que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde 1959. Estudios independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria.