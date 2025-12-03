Cuba se recupera del apagón masivo pero los cortes por déficit afectan al 67 % de la isla

Cuba vivió un nuevo episodio negro dentro de su crisis energética, exacerbada desde mediados de 2024. A los apagones diarios, que en ocasiones superan las 20 horas, se suman cinco caídas totales del SEN en el último año y varias parciales.

La última se registró en la madrugada de este miércoles, cuando una avería en una línea de transmisión entre dos de las principales centrales termoeléctricas (CTE) del occidente cubano provocó un apagón en cuatro provincias occidentales, incluyendo a La Habana.

El fallo hizo que la zona oeste de la isla quedase sin servicio eléctrico, mientras que el resto del sistema siguió operando con normalidad, con los largos y habituales cortes por déficit de generación eléctrica.

A raíz de la avería, la termoeléctrica de Santa Cruz y la de Mariel, ambas en el tercio occidental afectado, tuvieron que parar. Como un efecto dominó, también se desconectaron del SEN otras dos centrales termoeléctricas en el centro y el oriente.

El resultado final fue que cuatro de las siete CTE de la isla pararon. Más de 15 horas después, tres de ellas ya se han reincorporado.

Sin embargo, la CTE Felton, una de las principales generadoras del país, continuará sin arrancar, al menos en las próximas 24 horas.

En declaraciones a la televisión estatal, director general de Electricidad del Minem, Lázaro Guerra, explicó que a pesar de la unificación de toda la red, el déficit de generación es "importante" y "elevado".

De acuerdo con datos oficiales, hasta las 20:00 hora local (1.00 GMT) se registra una capacidad de generación de 1.076 megavatios (MW), una demanda de 3.194 MW con una afectación estimada (lo que se desconecta para evitar apagones desordenados) de 2.141 MW.

La nueva desconexión parcial es el enésimo fallo de las centrales termoeléctricas, la columna vertebral de la generación energética nacional y que están, en su mayoría, obsoletas tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones y mantenimiento.

Este apagón se produce luego de varios días con tasas récord de déficit de generación, que ya estaban provocando prolongados apagones diarios.

Este lunes se registró el corte eléctrico más extenso informado desde que se cuenta con boletines diarios, con más del 60 % del país sin corriente de forma simultánea.

Cuba sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías de sus obsoletas termoeléctricas y la falta de divisas del país para adquirir el combustible necesario para sus unidades de generación con fueloil y diesel.

Expertos independientes señalan que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959. Varios estudios independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y las acusa de “asfixia energética”. Aunque también ha reconocido en distintas ocasiones que ha habido un descenso en los envíos de combustibles desde países aliados (Rusia, Venezuela y México).

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído un 11 % en los últimos cinco años y este ejercicio cerrará también en negativo, y atizan el descontento social en un país sumido en una grave crisis.