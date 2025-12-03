Descubren cómo actúa la variante del virus que ha disparado los casos de gastroenteritis

Este 'norovirus' es muy contagioso y se propaga principalmente por alimentos, agua, contacto entre persona o superficies contaminadas, y provoca nauseas, vómitos, diarreas, fiebre y malestar general, y aunque los síntomas suelen remitir en dos o tres días en personas sanas, sí puede resultar grave en personas menores, mayores o inmunodeprimidas y requerir atención médica especializada.

Ahora, un estudio internacional en el que han participado investigadores del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) español permite analizar cómo una nueva variante del virus responsable de ese aumento de los brotes de gastroenteritis en el mundo ha logrado adaptarse y expandirse entre la población humana, y achacan ese impacto a una nueva variante del genotipo 'GII.17' del citado virus.

El trabajo, cuyas conclusiones se han publicado en la revista Nature Comunicattions, ha sido liderado por investigadores de centros de Estados Unidos y Alemania, y en él ha participado el grupo de María Dolores Fernández-García, responsable de Gastroenteritis Víricas en el Centro Nacional de Microbiología (CNM) del ISCIII y científicos del Área de Epidemiología y Salud Pública del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER-ISCIII).

El norovirus es uno de los principales agentes causantes de gastroenteritis aguda en personas de todas las edades, señaló el ISCIII en una nota difundida este miércoles, y precisó que este genotipo no se encontraba entre los predominantes, pero entre 2013 y 2016 sí comenzó a expandirse desde distintos países de Asia, y aunque los casos disminuyeron tras aquellos años se ha detectado un nuevo incremento de infecciones desde 2023, especialmente en Europa y América.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese contexto, el principal objetivo de la investigación era comprender los mecanismos que han permitido la reemergencia, adaptación y expansión del 'norovirus GII.17' en los últimos años, que ha conducido a una mayor presencia de brotes de gastroenteritis a escala mundial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para ello, se han analizado más de 1.400 genomas de este virus, tanto recientes como almacenados en bases de datos internacionales, lo que ha permitido estudiar su evolución a escala global, local e incluso dentro del propio 'huésped' humano.

Para esta labor se han incluido genomas completos del virus obtenidos en España gracias a la caracterización molecular de brotes de gastroenteritis víricas coordinada por el Centro Nacional de Microbiología, y el equipo del ISCIII ha participado en el análisis e interpretación de estos datos, contribuyendo a integrar la información genómica nacional en el contexto global del estudio.

Los investigadores han comprobado que la nueva variante presenta un conjunto propio de cambios, que afectan especialmente a una proteína (la 'VP1' de la cápsida del virus), que le confieren una identidad genética distinta, y han subrayado la relevancia de esa proteína a la hora de diseñar posibles vacunas para combatirlo.

La investigación demuestra también, han corroborado los científicos, la importancia de la colaboración internacional y de la vigilancia genómica para entender cómo los virus emergen y se adaptan, algo fundamental para proteger la salud pública.