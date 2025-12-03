Desmantelan en Brasil una banda que traficaba emigrantes ilegalmente a Estados Unidos

La Policía Federal ha identificado ya a 63 víctimas de la trama y de momento no ha informado de detenciones en la operación, en la que hay cinco investigados.

La operación, denominada Monterrey, se inició en la ciudad de Ipatinga, a 200 kilómetros de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, después de que la Policía recibiera una denuncia sobre la actuación de un contrabandista de personas en la región, según informó la propia institución en un comunicado.

La banda captaba personas interesadas en emigrar a Estados Unidos y organizaba un trayecto que incluía la travesía por diversos países de Centroamérica hasta llegar a México, desde donde los migrantes eran conducidos de forma ilegal a través de la frontera estadounidense.

Durante la mañana de este miércoles,se cumplieron siete órdenes de registro y aprehensión en domicilios vinculados a cinco investigados en dos municipios de Minas Gerais.

Se ordenó además el bloqueo de bienes y valores pertenecientes al grupo criminal por un monto que asciende a 8,1 millones de reales (aproximadamente 1,5 millones de dólares).

Los investigados podrán responder por los delitos de promoción de migración ilegal, posesión o porte irregular de arma de fuego, usura, lavado de dinero y falsificación de documento público.