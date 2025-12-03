Detenidos en el norte de México dos integrantes de bandas criminales requeridos por EE.UU.

El secretario (ministro) de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, precisó que en la ciudad fronteriza de Tijuana (Baja California) fueron detenidas cinco personas vinculadas con grupos delictivos, entre las que destaca Gustavo 'N', "quien cuenta con cargos judiciales ante las autoridades de EE.UU. por trasiego de drogas".

Por otro lado, informó que en Aldama (Chihuahua) fueron capturadas 11 personas, entre ellas Roberto 'N', alias '02', "generador de violencia con orden de extradición a Estados Unidos".

En esta acción, agregó el funcionario en un mensaje en X, "se aseguraron 15 armas, explosivos y equipo táctico".

En un comunicado conjunto, las agencias de Seguridad del Gobierno de México detallaron que en Tijuana fue ubicado Gustavo 'N' mediante trabados de inteligencia y seguimiento a organizaciones criminales, quien fue detenido junto con otras cuatro personas integrantes de una facción delictiva, cuyas identidades no fueron precisadas.

Apuntaron que Gustavo 'N', líder del grupo criminal, es considerado el "principal generador de violencia en la región" y "presenta cargos judiciales ante las autoridades de Estados Unidos por trasiego de droga".

Además, destacaron que el detenido "es identificado como un objetivo prioritario" para las autoridades estadounidenses.

En la acción, añadieron, también fueron asegurados 9 kilógramos y 330 pastillas de fentanilo, cinco armas de fuego, cartuchos de diversos calibres y dos inmuebles.

El operativo en Tijuana fue liderado por la secretaría de Defensa y Guardia Nacional, en conjunto con la Marina, la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR).

En febrero pasado, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó como terroristas a los carteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste, del Golfo, los Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

Además, Washington también catalogó como terroristas al Tren de Aragua y a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), que tiene presencia en Estados Unidos y Centroamérica.