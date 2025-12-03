Ecuador deporta a dos ciudadanos colombianos con presuntos antecedentes en su país

El operativo, liderado por la Policía Nacional y en conjunto con la Subsecretaria de Migración, se desarrolló en la provincia amazónica de Napo, donde los agentes localizaron a los dos individuos.
Ambos fueron trasladados a la frontera con Colombia y puestos a disposición judicial de la autoridad migratoria del país vecino.
Este miércoles, además, el Ministerio del Interior también informó de otro caso de deportación de un ciudadano peruano detenido en la ciudad andina de Ambato, y quien fue entregado a las autoridades de su país en la zona fronteriza.