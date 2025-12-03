EE.UU. prohíbe la entrada a responsables de violencia contra cristianos en Nigeria

"Estados Unidos está tomando medidas decisivas en respuesta a los asesinatos en masa y la violencia contra los cristianos por parte de terroristas islámicos radicales, milicias étnicas fulani y otros actores violentos en Nigeria y otros lugares", aseguró el Departamento de Estado en un comunicado.
Hace unas semanas, el mandatario estadounidense denunció una "masacre" de cristianos en Nigeria y lo declaró "país de especial preocupación", una designación para naciones "involucradas en graves violaciones de la libertad religiosa".
El Gobierno de Nigeria rechazó estas acusaciones y aseguró que "no reflejan la realidad sobre el terreno".
"Como dejó claro el presidente Trump: Estados Unidos no puede quedarse de brazos cruzados mientras se cometen tales atrocidades en Nigeria y en muchos otros países", añadió el Departamento de Estado en la nota.
Esta política se aplica a Nigeria y a "cualquier otro Gobierno o individuo que participe en violaciones de la libertad religiosa".
Trump ordenó al Departamento de Guerra (Defensa) prepararse para una "posible acción" en Nigeria con el objetivo de "eliminar a los terroristas islámicos".
La rapera Nicki Minaj se alió con la Administración de Trump en este asunto y pronunció un discurso en defensa de los cristianos en Nigeria y la libertad religiosa durante un evento organizado por la Misión de Estados Unidos en la ONU.