EEUU respalda decreto electoral en Haití en medio de plan para combatir pandillas

La aprobación marca la posibilidad de convocar elecciones generales por primera vez en casi una década, tras años de crisis institucional y violencia creciente, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado.

El Gobierno estadounidense instó además a todos los actores del país a respaldar el proceso abierto. "Alentamos a los líderes políticos, a la sociedad civil y a la comunidad internacional a apoyar el restablecimiento de la estabilidad política de Haití".

Estados Unidos subrayó que el nuevo marco electoral llega en un momento decisivo para los esfuerzos de seguridad desplegados en la nación caribeña.

En ese sentido, recordó que el 9 de diciembre se celebrará en Nueva York una conferencia internacional destinada a reunir contribuciones para la Fuerza de Supresión de Pandillas.

Esa misión, conocida como Gang Suppression Force (GSF), busca restaurar la seguridad, proteger infraestructuras y permitir condiciones mínimas para un proceso electoral libre y seguro.

La necesidad del decreto electoral y del respaldo internacional se explica por la profunda crisis de violencia en Haití, donde en los últimos meses, bandas armadas han expandido su dominio territorial especialmente en la capital y zonas aledañas, con miles de muertos, desplazados y un colapso del Estado de derecho, lo que había dejado a la población sin mecanismos legítimos de representación.