EE.UU. restringe visados a transportistas mexicanos por "facilitar inmigración ilegal"

"Las investigaciones indican que los individuos designados organizaron el transporte de extranjeros, incluyendo menores, desde el Caribe y otras regiones a puntos de tránsito en Centroamérica, donde posteriormente se encontró a muchos intentando ingresar ilegalmente a Estados Unidos", detalló el Departamento de Estado en un comunicado.

Las restricciones de visados se imponen para impedir que las personas designadas puedan ingresar en Estados Unidos.

La medida "se aplica a ejecutivos y altos funcionarios de una empresa de transporte con sede en México que, a sabiendas, proporcionaban servicios de viaje diseñados principalmente para extranjeros que pretendían inmigrar ilegalmente a Estados Unidos", aunque la nota no revela de qué empresa se trata.

"Estados Unidos no tolerará ningún intento de socavar nuestra seguridad nacional ni nuestras leyes de inmigración", apuntó el Departamento de Estado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, prometió que la Administración de Donald Trump "garantizará que quienes se beneficien de la inmigración ilegal enfrenten consecuencias".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Trump anunció aranceles del 30 % para exportaciones mexicanos en represalia por el tráfico de fentanilo y la llegada de migrantes indocumentados a Estados Unidos, aunque aplazó su entrada en vigor para negociar con el Gobierno mexicano.

El Gobierno estadounidense ha elogiado la cooperación de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien desplegó unos 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera, aunque destaca que todavía queda trabajo por hacer.