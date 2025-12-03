EE.UU. sanciona actriz y DJ venezolana Jimena Araya por vínculos con el Tren de Aragua

Araya figura entre la red de personas sancionadas por el Departamento del Tesoro por presuntamente brindar "apoyo material" al Tren de Aragua, organización designada como grupo terrorista por la Administración de Donald Trump.

Según el Tesoro, se cree que Araya mantiene una relación sentimental con Niño Guerrero, a quien habría ayudado a escapar de la prisión de Tocorón, en Venezuela, en 2012.

La actriz y modelo, de 42 años, cuenta con 3,5 millones de seguidores en Instagram y trabaja como DJ en varias discotecas de Colombia. El Gobierno de Trump sostiene que parte de los beneficios de sus presentaciones se destina al Tren de Aragua.

Uno de los clubes donde habría actuado es Maiquetía VIP, en el sur de Bogotá, propiedad de Eryk Landaeta, arrestado por las autoridades colombianas en 2024 y sancionado por Estados Unidos por utilizar dichas fiestas para la venta de drogas y el blanqueo de dinero.

También fue sancionado Kenffersso Sevilla, alias El Flipper, detenido en Colombia en noviembre pasado y considerado mano derecha de Niño Guerrero. Además fueron designados otros presuntos miembros del Tren de Aragua: Richard José Espinal, Noe Aponte, Asdrubal Escobar y Cheison Guerrero.

Como resultado de estas sanciones, quedan bloqueadas todas las propiedades y activos de los individuos designados, y se prohíbe realizar transacciones con ellos.

El Tren de Aragua es una organización criminal surgida en la prisión de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, que en la última década ha expandido sus operaciones a varios países de Sudamérica.