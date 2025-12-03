EE.UU. y México deportaron a 49.079 guatemaltecos en lo que va de año, menos que en 2024

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) detalló en su página web que, de los migrantes retornados, 42.878 llegaron por la vía aérea desde varias ciudades de Estados Unidos, y los meses con mayor cantidad de deportados han sido octubre (6.161) y noviembre (6.118).

De los retornados a Guatemala en los primeros once meses de 2025, el 87,43 % son hombres, y la mayoría de los que deciden viajar a México y Estados Unidos provienen de empobrecidas provincias del país con población mayoritariamente indígena.

De acuerdo con las cifras del IGM, del total de retornados 9.121 son originarios del departamento (provincia) noroccidental de Huehuetenango y 6.718 de San Marcos (suroeste), ambos fronterizos con México.

Del total de migrantes devueltos a la nación centroamericana por ambos países, 1.705 son menores de edad.

Estos datos contrastan con los de 2024, cuando Guatemala cerró el año con un total de 76.768 guatemaltecos deportados por las autoridades migratorias de Estados Unidos y México (71.980 hasta noviembre), de acuerdo con los registros oficiales.

Del total del año pasado, 68.286 de los retornados desde EE.UU. eran adultos, de ellos 50.610 hombres y 17.676 mujeres, siendo el resto menores de edad.

La cifra de deportados en 2024 fue, sin embargo, inferior a los 79.697 migrantes guatemaltecos que Estados Unidos y México retornaron en 2023, entre los que se contabilizaron 16.273 menores de edad.

El endurecimiento de las leyes migratorias en Estados Unidos no ha sido obstáculo para que miles de guatemaltecos se arriesguen a diario a cruzar de manera irregular las fronteras para mejorar las condiciones de vida de sus familias.

En febrero de este año, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, se comprometió con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a recibir un 30 % más de vuelos de deportación.

Solo en territorio estadounidense se estima que residen unos 3,6 millones de migrantes guatemaltecos, la mayoría en condición irregular, según cifras de la Red Consular en EE.UU.