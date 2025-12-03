Egipto reitera rechazo a desplazamiento de palestinos tras anuncio israelí de abrir Rafah

"Egipto reafirma su rechazo a cualquier desplazamiento de palestinos de sus tierras", dijo en declaraciones a la televisión egipcia Al Qahera News el jefe del Servicio de Información Estatal de Egipto, Diaa Rashwan, que actúa como portavoz del Gobierno del país norteafricano.

De acuerdo con el medio, Raswhan insistió en que "Israel sabe muy bien" que el plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, que dio paso al alto el fuego implementado el pasado 10 de octubre, pone énfasis en "no obligar a los palestinos a abandonar sus tierras en Gaza".

El propio Servicio de Información Estatal ya negó este miércoles la existencia de un acuerdo con Israel para reabrir Rafah tras el anuncio del COGAT, el organismo militar israelí que gestiona asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, y que afirmó que la salida de los gazatíes se facilitaría mediante "la coordinación con Egipto".

"De llegarse a un acuerdo para abrir el cruce, el tránsito será en ambas direcciones, para entrar y salir de la Franja, de acuerdo con lo estipulado en el plan del presidente estadounidense", respondió una fuente oficial egipcia citada por el Servicio de Información Estatal.

Asimismo, el organismo egipcio desmintió "las informaciones que circulan en algunos medios israelíes sobre la coordinación para reabrir el cruce de Rafah en los próximos días", exclusivamente, para la salida de palestinos hacia Egipto, sin aportar detalles sobre la existencia de conversaciones con Israel sobre esta medida.

No obstante, una fuente de seguridad egipcia dijo a EFE que Tel Aviv informó a El Cairo de esta medida, que se produciría bajo un mecanismo de coordinación conjunto con Egipto y con supervisión de la Unión Europea, de forma similar a la fórmula del acuerdo de enero de 2025.

Entre los puntos del plan de paz de Trump, que sustenta la tregua, también figuraba la apertura del paso de Rafah, que hasta su clausura era la única ventana de la Franja al mundo para el tránsito de personas y cargamentos no controlados por Israel.

En Rafah, además, continúan atrincherados decenas de milicianos de Hamás -algunos centenares, según el Ejército israelí- y se han producido incidentes con las tropas de Israel desde el alto el fuego alcanzado en octubre.