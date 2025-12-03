El BBVA revisa ligeramente al alza las proyecciones del PIB colombiano para 2025 y 2026

En las proyecciones anteriores, el banco había pronosticado que el producto interno bruto (PIB) colombiano crecería este año el 2,5 % y un 2,7 % en 2026.

El informe agrega la proyección para 2027, que apunta a un crecimiento del PIB del 2,8 %, igual al proyectado para 2026.

El BBVA Research destaca que el PIB del tercer trimestre se aceleró notablemente (1,6 % en la variación interanual) impulsado por la demanda interna, que a su vez tuvo como motor el consumo, tanto del sector público como del privado, y que esa dinámica seguirá marcando el ritmo.

En cuanto a la inflación, la economista jefe del BBVA Research, Juana Téllez, señaló que "se quedó parada, pegada al 5 %", por lo que se proyecta que terminará este año en el 5,2 % y cederá gradualmente hasta el 4,5 % en 2026 y se situará en el 3,8 % en 2027.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La inflación seguirá alta a comienzos de 2026 por el aumento del salario mínimo -que estimamos elevado-, la inercia que implica la indexación y las presiones del gasto privado y el público. Hacia el segundo semestre, la reactivación del sector vivienda y la caída de los precios de los alimentos ayudarán a moderarla", señalan las proyecciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el estudio, el efecto inflacionario hará que el Banco de la República (autoridad monetaria) mantenga estable la tasa básica de interés, que desde abril pasado está en el 9,25 %, "por un periodo más prolongado", probablemente hasta finales de 2026.

Sin embargo, "se anticipan reducciones a partir del segundo trimestre de 2027, para cerrar el año en 8,25 %", indican las proyecciones del BBVA Research.

El análisis aborda también el mercado cambiario, donde el peso colombiano se ha mostrado "altamente volátil y con sesgo a la devaluación" a pesar de la apreciación de los últimos meses "por la entrada de flujos del Gobierno, la debilidad global del dólar y una postura más cauta del Banco de la República".

Por eso se proyecta que la moneda colombiana cerrará este año con una cotización de 3.730 pesos por dólar, pero en 2026 se depreciará hasta los 4.020 pesos y en 2027 bajará hasta 4.085.