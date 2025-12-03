El CAC-40 termina con una subida del 0,16 % en una sesión de continuos altibajos

El CAC-40 terminó en 8.087,42 puntos, lo que significa que en la última semana continúa perdiendo un 0,18 % y un 0,34 % en el último mes.

Sin embargo, desde comienzos de enero acumula ganancias del 9,56 %.

La jornada tuvo un nivel de actividad importante, con 3.523 millones de euros de activos que cambiaron de manos.

En el frente de los valores, Stellantis se desmarcó como el más fuerte ascenso del selectivo (7,64 %) después del anuncio de un acuerdo de refinanciación que va a permitir la continuidad de Symbio, la empresa especializada en la fabricación de sistemas de hidrógeno para vehículos en la que es accionista junto a Michelin y Forvia.

También se apreciaron de forma importante el grupo de microchips e informática STMicroelectronics (5,75 %) y el fabricante de aviones Airbus (4,00 %), que por la mañana había indicado que ha revisado a la baja su objetivo de entrega de aviones este año a unos 790, en lugar a los 820 que esperaba hasta entonces.

En el otro extremo, la mayor depreciación del CAC-40 la sufrió la compañía de construcción y concesiones Vinci (-2,01 %), seguida del gigante siderúrgico ArcelorMittal (-1,37 %), del laboratorio Eurofins (-1,31 %) y de la inmobiliaria Unibail-Rodamco-Westfield (-1,23 %).