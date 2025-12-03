El Congreso brasileño aprueba una ley que facilita la licencia ambiental de grandes obras

La ley, que había sido aprobada por la Cámara de Diputados la víspera y ahora solo depende de la sanción presidencial para entrar en vigor, flexibiliza las exigencias de las autoridades ambientales para otorgar las licencias y fija un plazo de máximo un año para la expedición de la respectiva autorización.

La norma, aprobada por unanimidad en una votación simbólica de solo 90 segundos pese a haber generado una gran polémica y a ser blanco de críticas de los ecologistas, es de interés de políticos que defienden proyectos controvertidos en sus bastiones electorales.

La nueva ley puede facilitar, entre otros, la expedición de la licencia para que las petroleras puedan operar en áreas vulnerables, como en la región próxima a la desembocadura del río Amazonas, o para la apertura de carreteras en medio de la Amazonía.

Su votación se produjo tan solo una semana después de que Senado y Cámara de Diputados, en una sesión conjunta, anularan los diversos vetos con que el Gobierno de Luiz Inácio Lula de Silva había objetado otra polémica ley que también facilita los proyectos ambientales para obras de infraestructura.

La ley de la semana pasada, entre otras cosas, establece que obras de infraestructura de pequeña monta pueden ser autorizadas sin la necesidad de estudios previos y con el único requisito de que su responsable presente una descripción del proyecto a las autoridades competentes.

La norma aprobada este miércoles completa el proceso de flexibilización de la legislación ambiental al facilitar también la expedición de licencias para obras de mayor envergadura desde que sean de interés del Gobierno.

Ambas leyes fueron aprobadas por el Parlamento a pocos días de la conclusión de la Conferencia Climática COP30, que Brasil organizó en noviembre en la ciudad amazónica de Belém y en la que asumió varios compromisos ambientales.

Las organizaciones ecologistas de Brasil, reunidas en el foro Observatorio del Clima, ya anunciaron que acudirán a la Justicia contra las nuevas leyes por considerarlas inconstitucionales y una amenaza tanto para la salud de la población como para el clima.

La nueva legislación, calificada por los ecologistas como la "Ley de la Devastación", es considerada por gran parte de los defensores del medio ambiente como "el mayor retroceso legislativo ambiental" desde 1981.

Sobre la ley aprobada este miércoles, la organización Greenpeace afirmó que busca contemplar "intereses políticos y económicos" de los legisladores, ya que autoriza grandes obras sin exigirles estudios técnicos de impacto ambiental o respeto a la vida.

"La LAE debilita el licenciamiento ambiental al no permitir estudios profundos sobre el impacto de una obra y al ampliar la interferencia política en decisiones técnicas, lo que caracteriza un evidente retroceso socioambiental", afirmó la gerente jurídica de Greenpeace Brasil, Angel Barbarulo.