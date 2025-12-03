El DAX 40 baja un 0,07 % y Hugo Boss se desploma en el MDAX de medianas empresas

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una caída del 0,07 % en 23.693,71 puntos.

La caída de la creación de empleo en EE.UU. apuntala las expectativas de los mercados de que la Reserva Federal (Fed) bajará sus tipos de interés la próxima semana, aunque la actividad del sector servicios estadounidense mejoró, según el Instituto para la Gestión de Suministros (ISM).

El sector privado de EEUU perdió en noviembre inesperadamente 32.000 empleos, el mayor descenso desde 2020, según cifras de ADP.

El fabricante de aviones Airbus recuperó un 3,8 %, hasta 197,74 euros, pese a revisar a la baja su objetivo de entrega de aviones en 2025, que no ha sorprendido a los inversores dados los problemas técnicos con el software y del fuselaje de sus aviones.

La compañía de energía E.on ganó un 3 %, hasta 15,76 euros, después de que Morgan Stanley recomendara la compra de sus acciones.

La empresa farmacéutica y de tecnología Merck avanzó un 2,7 %, hasta 119,90 euros, tras una recomendación de compra del banco de inversión Exane BNP.

El productor de semiconductores Infineon subió un 2,7 %, hasta 36,75 euros, impulsado por los fuertes objetivos de crecimiento del fabricante de chips Marvell.

En Fráncfort cayeron los títulos del sector financiero, bancos y aseguradoras.

Commerzbank bajó un 2,9 %, hasta 33,57 euros, Allianz perdió un 1,8 %, hasta 365,10 euros, y Deutsche Bank cayó un 1,7 %, hasta 30,61 euros.

Hugo Boss se desplomó en el MDAX de empresas medianas un 9,9 %, hasta 35,29 euros, mínimo desde abril, tras informar de que bajará su volumen de negocios y beneficio operativo en 2026 y que prevé una mejora a partir de 2027.

El grupo industrial Thyssenkrupp también cayó en este índice un 8,6 %, hasta 8,91 euros, después de que JP Morgan y el banco regional alemán LBBW bajaran su cotización objetivo.