El filme 'Peter Hujar’s Day', de Ira Sachs, lidera las nominaciones a los Premios Spirit

El drama biográfico del fotógrafo estadounidense, conocido por sus retratos en blanco y negro, está nominado a mejor película, mejor director, mejor interpretación principal, para Ben Whishaw; y mejor interpretación de reparto, para Rebecca Hall.

'Train Dreams', 'Blue Sun Palace', 'Sorry, Baby', 'Lurker' y 'One of Them Days' obtuvieron cuatro nominaciones cada una, seguidas de 'The Plague' y 'Twinless', que alcanzaron tres cada una.

'Peter Hujar’s Day', 'Train Dreams','Sorry, Baby' y 'The Plague', compiten en la categoría de mejor película; mientras que 'Lurker', 'One of Them Days', 'Blue Sun Palace', 'Dust Bunny' y 'East of Wall', componen el apartado de mejor ópera prima.

Sachs comparte la categoría de dirección junto a Clint Bentley ('Train Dreams'); Mary Bronstein ('If I Had Legs I'd Kick You'); Lloyd Lee Choi ('Lucky Lu') y Eva Victor ('Sorry, Baby').

El apartado de mejor interpretación principal, categoría que en estos premios no se divide por género, incluye, además de Whishaw, a Everett Blunck ('The Plague'); Rose Byrne ('If I Had Legs I'd Kick You'); Kathleen Chalfant ('Familiar Touch'); Chang Chen ('Lucky Lu'); Joel Edgerton ('Train Dreams'); Dylan O’Brien ('Twinless'); Keke Palmer ('One of Them Days'); Théodore Pellerin ('Lurker') y Tessa Thompson ('Hedda').

La cantante SZA también obtuvo una nominación como actriz por su participación en la comedia 'One of Them Days' en el apartado de mejor actuación revelación.

La serie de Netflix ganadora al Emmy 'Adolescence' y el drama de la BBC 'Mr. Loverman' encabezaron las categorías de televisión con cuatro nominaciones cada una.

'Adolescence' es una de las aspirantes a mejor nueva serie, junto a 'Common Side Effects'; 'Forever'; 'Mr Loverman' y 'North of North'.

Bautizados como "los Óscar del indie", los Premios Spirit solo reconocen a películas cuyo presupuesto no supere los treinta millones de dólares, una cifra baja para los estándares de los estudios de Hollywood.

Las cintas que compiten por el Premio John Cassavetes tienen un límite de presupuesto de un millón de dólares. En las categorías de televisión, solo son consideradas las nuevas series con una temporada al aire y las series antológicas solo califican en su primera temporada.

La cuadragésima edición de los Premios Spirit se celebrará el 15 de febrero de 2026 en el teatro Hollywood Palladium.