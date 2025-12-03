El número de turistas aumenta un 5 % hasta septiembre en el mundo y supera 1.100 millones

Estos resultados, que superan en un 3 % el volumen alcanzado en 2019, antes de la covid-19, reflejan "una demanda de viajes sostenida durante todo el año, a pesar de la alta inflación de los servicios turísticos y la confianza desigual de los viajeros, debido a las tensiones geopolíticas y comerciales".

En el tercer trimestre, que coincide con la temporada estival del hemisferio norte, se produjo un aumento interanual del 4 %, de acuerdo con el barómetro del turismo mundial de la organización, que espera que las llegadas crezcan entre un 3 % y un 5 % en el conjunto de 2025.

Si bien los resultados hasta septiembre están en consonancia con su predicción, algunos factores como los precios elevados de los viajes y un entorno geopolítico difícil "siguen constituyendo riesgos importantes de revisión a la baja", ha advertido la organización.

Por regiones, África registró mayores aumentos, del 10 %, de las llegadas hasta septiembre, con crecimientos de dos dígitos tanto el norte de África (+11 %) como el África subsahariana (+10 %).

Europa acogió a 625 millones de turistas internacionales, un 4 % más que entre enero y septiembre de 2024, con una temporada estival fuerte en Europa occidental (+5 %) y la mediterránea meridional (+3 %) frente a un descenso del 1 % en la septentrional.

Europa central y oriental siguieron recuperándose "con vigor" (+8 %), aunque las llegadas se mantuvieron un 11 % por debajo de los niveles de 2019.

Las Américas crecieron un 2 %, con un aumento del 3 % en los dos primeros trimestres y un ligero descenso del 1 % en el tercero, y con resultados dispares entre las subregiones.

América del Sur (+9 %) tuvo el mejor rendimiento, en tanto que la del Norte registró una caída del 1 % debido, en parte, a descensos en Estados Unidos y Canadá.

Las llegadas a América central aumentaron un 3 %, al tiempo que el Caribe (+1 %) registró un crecimiento comparativamente más moderado.

El Oriente Medio tuvo un avance interanual del 2 %, lo que supone un 33 % más de llegadas que en 2019, "los mejores resultados regionales respecto al año anterior a la pandemia".

Asia y el Pacífico mejoraron en un 8 % sus cifras de llegadas, alcanzando el 90 % del volumen anterior a la pandemia, destacando el noreste asiático con un aumento de las llegadas del 17 % frente a 2024, aunque un 12 % por debajo de los niveles de 2019.

Las tasas de crecimiento más altas hasta septiembre se registraron en Brasil (+45 % frente a 2024), seguido de Vietnam y Egipto (ambos +21 %), así como Etiopía y Japón (ambos +18 %), Sudáfrica (+17 %), Sri Lanka y Mongolia (ambos +16 %) y Marruecos (+14 %), superándose ya en todos ellos los niveles de 2019.

En cuanto a los ingresos por turismo internacional, Japón se sitúa a la cabeza, con un incremento interanual del 21 %, seguido de Nicaragua (+19 %), Egipto (+18 %), Mongolia y Marruecos (ambos +15 %), Letonia (+13 %), Brasil (+12 %) y Francia (+9 %).

Estados Unidos (+7 % hasta agosto), Francia (+5 %), Alemania e Italia (ambos +4 %), así como España (+15 % hasta agosto) y la República de Corea (+7 %) son los mercados emisores con mayores crecimiento en el gasto. EFECOM