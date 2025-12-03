El petróleo Brent sube un 0,35 % hasta 62,67 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 0,22 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 62,45 dólares.

Los inversores están pendientes de las negociaciones para un acuerdo de paz en Ucrania que, de producirse, podría afectar a los flujos globales de crudo.

Por otra parte, la Administración de Información de la Energía de Estados Unidos informó este miércoles de un aumento semanal de 600.000 barriles en los inventarios de petróleo, hasta 427,5 millones, si bien las existencias se mantienen un 3 % por debajo del promedio de los últimos cinco años para estas fechas.