El presidente del Congreso llama "desquiciada" a la inhabilitada fiscal general de Perú

"¡Sancionada! La desquiciada exfiscal Delia Espinoza, que hoy día amenazó con represalias a los congresistas si votaban por la sanción, ha sido inhabilitada diez años por el Congreso!", señaló Rospigliosi en un mensaje publicado en la red social X.

Horas antes, en otro mensaje publicado en X, el legislador fujimorista dijo que "todos los comunistas, aliados de terroristas, castillistas y caviares en el Congreso (están) defendiendo a Delia Espinoza" de la acusación en el Parlamento.

"¡Qué raro! ¿por qué será?", se preguntó.

El martes, Rospigliosi ya se había referido a Espinoza como "la desquiciada exfiscal" e informó que esta lo había querellado y "sigue disparando acusaciones a diestra y siniestra".

"Menos contra delincuentes y terroristas, por supuesto. Dedica todo su tiempo a perseguir militares, policías y a quienes los respaldamos", acotó.

El presidente del Congreso agregó que "por suerte" la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC) "la están poniendo en su sitio".

"La mafia caviar (izquierda progresista) y sus esbirros están perdiendo posiciones. Soluciones radicales", concluyó.

El pleno del Congreso inhabilitó este miércoles para ejercer cualquier cargo público durante diez años a Espinoza, tras aceptar un pedido para reconsiderar una primera votación que no alcanzó los apoyos necesarios para tomar esa medida.

La fiscal, que había sido suspendida durante seis meses por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de control de la Judicatura peruana, tenía a su favor una orden judicial para que fuera reasignada en su cargo, pero esa medida aún no había sido efectiva.

Previamente, el pleno del Legislativo también desaforó a Espinoza, al aprobar una acusación constitucional contra la ahora ex fiscal general para que sea procesada por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, usurpación de funciones y falsedad genérica, tras haber impulsado investigaciones contra altos funcionarios, a pesar de que el Parlamento entregó esa función a la Policía.

Durante su defensa en la sesión plenaria de este miércoles, Espinoza dijo que si el Congreso la inhabilitaba iba a continuar su lucha por retomar el cargo.

"(Buscan) manchar, truncar una carrera, que no es política, porque yo no soy política, solamente por votos, por consignas políticas, por odio, venganza, por revancha", enfatizó.

Espinoza ejerció el cargo desde noviembre del año pasado hasta septiembre último, en medio de una crisis interna en el Ministerio Público, desde la suspensión de su antecesora, Patricia Benavides, en mayo de 2024, por presuntamente haber encabezado una red corrupta al interior del organismo.