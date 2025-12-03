El presidente polaco denuncia la guerra híbrida de Rusia y pide fuerte presencia de EEUU

Nawrocki dijo, tras la reunión de los jefes de Estado de Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, que Rusia está librando una guerra híbrida, atacando infraestructuras mientras sus servicios de inteligencia están activos en Polonia y el resto de Europa, según informó la agencia húngara MTI, que no citó literalmente sus palabras.

El jefe de Estado polaco afirmó también, según esa fuente, que ante esa situación solo una presencia fuerte de Estados Unidos es capaz de ofrecer una protección contra la amenaza rusa.

Por esas razones, Nawrocki opinó que la profundización de la alianza transatlántica es un interés del Grupo de Visegrádo, tanto en defensa como en energía.

Los cuatro jefes de Estado se reunieron en Esztergom, en el norte de Hungría y cerca de la frontera con Eslovaquia, en un momento en que el Grupo se ve debilitado por las posiciones del primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, principal aliado de Moscú dentro de la Unión Europea.

El mismo Nawrocki tenía previsto para el jueves un encuentro con Orbán, que fue cancelado por parte de Polonia, como una respuesta al viaje de la semana pasada del líder húngaro a Moscú, donde se entrevistó con el presidente Vladímir Putin.

Con todo, MTI señala que los cuatro líderes coincidieron en puntos como la importancia de la cooperación dentro del grupo.

El presidente eslovaco, Peter Pellegrini, subrayó que los cuatro países afrontan retos muy similares, entre ellos la construcción de una economía fuerte y resistente, capaz de competir en el mercado internacional.

Asimismo, el presidente de la República Checa, Petr Pavel, resaltó la importancia de la colaboración, en áreas como defensa, y también al tratar los retos de la Unión Europea (UE).

El presidente húngaro, Tamás Sulyok, destacó por su parte que la cooperación entre los países del Grupo de Visegrado es un pilar importante de la colaboración en Europa Central.