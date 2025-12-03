El primer ministro de Bélgica dice que un préstamo con activos rusos "no es viable"

"En las condiciones actuales, un préstamo para la recuperación de Ucrania utilizando los activos rusos congelados en Bélgica no es viable" dijo De Wever en declaraciones a la radiotelevisión flamenca VTM.

"No puedo imaginar que la Comisión Europea se atreva a confiscar a una empresa privada (en referencia a Euroclear) contra la voluntad de un Estado miembro. Es lo nunca visto", dijo el primer ministro belga, informó la agencia Belga.

"Muchos países guardan silencio, y entiendo por qué. Todos entienden que nuestras demandas son racionales y razonables. La pregunta es si podrán satisfacerlas. Hasta ahora no han podido", indicó el primer ministro belga.

Ya a primera hora de este miércoles el ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, había dicho que Bélgica siente que "no se le ha escuchado".

La Comisión Europea propuso este miércoles dos vías para financiar la ayuda a Ucrania en los próximos años: un préstamo con el efectivo asociado a los activos rusos inmovilizados por las sanciones y la emisión de deuda en los mercados con el respaldo del presupuesto de la Unión Europea.

Aunque el Ejecutivo comunitario y la mayoría de los Veintisiete consideraban que el "préstamo de reparación" financiado con los activos rusos congelados era la mejor opción para apoyar a Kiev, la oposición frontal de Bélgica, que alberga la mayoría de esos activos en la UE, y el rechazo del Banco Central Europeo a actuar como garante del crédito han llevado a Bruselas a plantear dos posibilidades.

Bélgica había exigido incluir todos los activos inmovilizados en la UE en el préstamo y un sistema de garantías colectivas frente a posibles represalias de Moscú, algo que ha quedado recogido en la propuesta de la Comisión Europea, cuya presidenta, Ursula von der Leyen, ha asegurado que se ha atendido a las preocupaciones belgas.

"El mensaje para Rusia es que el préstamo de reparación o el endeudamiento de la UE aumenta el coste de la guerra para Rusia y le invita a venir a la mesa de negociación para encontrar finalmente la paz", dijo von der Leyen en una rueda de prensa.

Las iniciativas propuestas permitirían que la UE cubra unos 90.000 millones de euros de los casi 136.000 millones que necesitará Ucrania en ayuda financiera y militar entre 2026 y 2027, según cálculos del FMI, mientras que el resto deberían proporcionarlo socios internacionales, explicó von der Leyen en una rueda de prensa.

Se espera que los jefes de Estado y de gobierno de la UE decidan sobre la financiación para Ucrania en la cumbre europea del próximo 18 de diciembre.