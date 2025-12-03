El recorte a la ayuda humanitaria puede llegar al 34 % en 2025, según un informe global

Ya en 2024 el sistema humanitario global enfrentó "la mayor caída de financiación registrada" hasta entonces: casi 5.000 millones de dólares menos que los 45.700 millones recaudados en 2023, lo que equivale a una bajada del 10 %, según los datos de este informe, estudiados y ajustados de los mundiales proporcionados por la ONU.

"Las cifras indican que la tendencia continuará en 2025, lo que agravará aún más la brecha entre necesidades crecientes y recursos disponibles, especialmente en contextos de crisis prolongadas. El recorte en 2025 podría llegar al 34 % con respecto a 2024 y al 45 % con respecto a 2023", se lee en el informe presentado este miércoles en Madrid.

El codirector del IECAH Jesús A. Núñez describió, en una rueda de prensa en Madrid, un "panorama turbio con tendencias negativas y con nombre propio: Donald Trump, "el pertubador en jefe".

Aseguró que el mandatario estadounidense "no solo está alterando el orden internacional nacido a partir de la Segunda Guerra Mundial, sino que está provocando su colapso".

Trump tiene un "empeño claro en hacer colapsar ese orden internacional para dirigirnos a la ley de la jungla, a la ley del más fuerte. No estamos en una lucha ideológica entre diferentes actores, sino en una descarnada lucha por el poder", denunció Núñez.

Hasta el momento, según el sistema de rastreo financiero de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), este año se han recaudado 21.050 millones de dólares, siendo Estados Unidos, a pesar de los profundos recortes, el mayor financiador (con el 15,6 %).

"Países como Alemania y Canadá han reducido sus aportaciones a alrededor de la mitad desde 2022. También destaca, no tanto por porcentaje (un 10 % menos), pero sí por volumen (1.700 millones menos), la reducción presupuestaria de EE.UU.", dice MSF.

Además, este año, según adelantó Francisco Rey, codirector del IEACH, también se han reducido mucho los fondos aportados por Reino Unido o Francia.

En 2024 Palestina se convirtió en el mayor receptor de fondos, con un total de 2.900 millones de dólares (un 51 % más que en 2023), mientras que Ucrania sufrió una caída del 25 % por segundo año consecutivo (2.800 millones de dólares) y la financiación a Siria se redujo a la mitad (1.700 millones).

Además, la ayuda está viéndose afectada por una "ideología muy obvia", como denunció la directora general de MSF, Raquel Ayora, que aseguró que los programas de salud sexual y reproductiva han sufrido un embate fuerte, con la cancelación de fondos destinados a anticonceptivos, a violencia sexual o a mortalidad materna y embarazos no deseados.

La falta de financiación también se nota ya en el acceso a servicios médicos vitales y a programas de prevención y tratamiento de enfermedades letales como la malaria, la tuberculosis o el sida, dice el informe.

Así, "la lucha contra la malaria —que en 2023 causó cerca de 600.000 muertes— se ha visto especialmente comprometida en muchos países africanos, donde el aumento de casos coincide con la parálisis de campañas preventivas", se lee en el informe.

"Lo que esperamos los próximos años es malnutrición, crisis epidémicas, etc.", vaticinó Ayora, al apuntar que tienen "muchas dudas de que el sistema humanitario esté en condiciones de hacer frente a algo de esta naturaleza".