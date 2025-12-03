El rendimiento del bono japonés sube y toca el 1,91 % por primera vez desde 2007

El gobernador del banco central japonés, Kazuo Ueda, desató este lunes la especulación sobre un posible alza de tipos al insinuar, en un discurso ante líderes empresariales, que las condiciones económicas son propicias a continuar con la normalización de la política monetaria que el organismo pausó en enero para evaluar el impacto de los nuevos aranceles de Estados Unidos.

Siempre sin llegar a adelantar cuál será el resultado de la próxima reunión sobre política monetaria del BoJ, Ueda dijo que "ajustar adecuadamente el nivel de la flexibilización monetaria, ni demasiado tarde ni demasiado pronto, es necesario para alcanzar sin problemas el objetivo de estabilidad de precios, garantizando al mismo tiempo la estabilidad de los mercados financieros y de capitales".

Sus palabras impulsaron fuertes caídas en la Bolsa de Tokio y los bonos, que ya llevaban tiempo marcando máximos desde la crisis financiera de 2008 por la preocupación por la salud fiscal del archipiélago, se dispararon.

El barómetro por excelencia sobre los tipos a largo plazo llevaba ya tiempo subiendo en Japón por la posibilidad de que las políticas de la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, que asumió el cargo a finales de octubre, empeoren la ya delicada situación fiscal del país, el más endeudado de las economías avanzadas.

El Ejecutivo de la conservadora presentó el pasado jueves su borrador del esperado presupuesto suplementario de 2025, valorado en 18,3 billones de yenes (más de 100.000 millones de euros) y financiado en gran parte con la emisión de bonos estatales, para financiar un ambicioso paquete de estímulos.

El Banco de Japón ha mantenido sus tipos de interés de referencia en el 0,5 % en sus últimas seis reuniones sobre política monetaria, desde el alza de 25 puntos básicos de enero.

Su último encuentro del año ha generado gran expectativa después de que el cambio de Gobierno en Japón el pasado octubre motivara una postura cautelosa del banco central antes de conocer la postura financiera de la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, que se ha mostrado crítica con las alzas de la entidad.