El Tribunal Constitucional polaco ilegaliza al Partido Comunista

En un comunicado del TC, su presidenta, la jueza Krystyna Pawłowicz, escribió que "no hay cabida en el ordenamiento jurídico de la República de Polonia para un partido que glorifique a criminales y regímenes responsables de la muerte de millones de seres humanos, incluidos muchos de nuestros compatriotas".

Los intentos de ilegalizar al KPP datan de 2020, cuando el entonces fiscal general y ministro de Justicia, el ultraconservador Zbigniew Ziobro, presentó una moción que se estancó cuando ningún representante de la Fiscalía compareció en el juicio, requisito que es obligatorio en estos casos.

Tras el aplazamiento indefinido de ese proceso, decretado por parte del TC el pasado 1 de octubre, el 6 de noviembre el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, presentó un nuevo requerimiento para prohibir el KPP.

Nawrocki argumentó que el partido "glorifica a regímenes criminales como el estalinismo" y que "su ideología contraviene la Constitución polaca".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Constitución de Polonia prohíbe explícitamente los partidos cuyos programas se basen en "ideologías totalitarias y convicciones afines al nazismo, el fascismo y el comunismo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente, quien anteriormente dirigió el Instituto de la Memoria Nacional (IPN), apoyó su petición en que "la ideología comunista es contraria a los valores humanos fundamentales y las tradiciones de la civilización europea y cristiana".

Según la Ley de Partidos Políticos, el fallo del TK obliga a la cancelación inmediata del registro del partido político.

Al conocer la sentencia del TC, Beata Karoń, presidenta del Comité Ejecutivo del PKK, declaró que, si la propuesta de su partido "es tan poco atractiva, simplemente no conseguiremos apoyo en las elecciones, con lo cual no es necesaria la ilegalización".

A pesar de la trascendencia legal y simbólica del fallo, el KPP, registrado en 2002 como sucesor ideológico de la fuerza que gobernó Polonia bajo un sistema de partido único hasta 1989, tiene actualmente muy poca visibilidad pública y no cuenta con representantes electos.

Se estima que su número de miembros oscila entre 500 y 1.000, pero el KPP no ha hecho nunca público el número de sus afiliados.

Aunque en 2015 el Partido Comunista polaco eliminó la llamada explícita a la "revolución comunista" de su programa para evitar problemas legales, en su página web ensalzan la figura del líder soviético Iósif Stalin, sobre el que afirman que "su nombre inmortal vivirá para siempre en los corazones de toda la humanidad progresista y el pueblo polaco siente un afecto particularmente cálido hacia su salvador y defensor".