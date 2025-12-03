Ernestina Godoy es nombrada fiscal general de México por el Senado

Con 97 votos a favor, 19 en contra y 11 nulos, los senadores seleccionaron a Godoy como fiscal general, de entre una lista de tres mujeres aspirantes al cargo, la cual fue enviada esta mañana por Sheinbaum a la Cámara alta.

Además de Godoy, la lista estaba integrada por Luz María Zarza Delgado, excandidata a ministra (magistrada) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y Maribel Bojorges Beltrán, coordinadora general de investigación territorial en la Fiscalía de Ciudad de México.

Antes de la votación del Senado, las tres aspirantes comparecieron en la cámara alta para hablar de su trayectoria y detallar sus planes para la FGR.

En su intervención, Godoy se comprometió a encabezar una FGR de "puertas abiertas" que "ponga primero a las víctimas".

Además, afirmó que el "respaldo" que tuvo para llegar a la terna final de aspirantes "no es un premio" sino "un mandato".

"No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo que tampoco habrá impunidad", advirtió.

También aseguró que aplicará toda su experiencia "para defender los intereses de la nación" y aseguró que se encargará de que "todas las víctimas" de delitos tengan una reparación del daño.

"La justicia no se negocia", aseveró.

Finalmente, Godoy prometió suscribir un decálogo propuesto por la bancada del opositor Movimiento Ciudadano (MC), que incluye, entre otros puntos, el compromiso de garantizar un “acceso pleno, imparcial y efectivo” a la justicia, así como erradicar la impunidad en todas sus formas y eliminar el "uso faccioso" de la justicia.

Godoy asumió la semana pasada la titularidad provisional de la FGR tras la renuncia de Gertz Manero al cargo, luego de que Sheinbaum le ofreciese la titularidad de una embajada de un “país amigo”, aun sin especificar cuál.

Previamente, Godoy fue consejera jurídica de la presidenta mexicana desde el inicio del gobierno actual el 1 de octubre pasado, y de 2018 a 2024 fue fiscal de la Ciudad de México, designada por Sheinbaum cuando fue jefa de Gobierno de la capital (2018-2024).

Desde su primer día como encargada de despacho, el viernes pasado, Godoy comenzó a realizar cambios en áreas estratégicas de la FGR, como la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde nombró al mando a Héctor Elizalde Mora y César Oliveros Aparicio, respectivamente.