España e Irlanda reviven la memoria de la Armada con la carta del capitán Cuéllar

La obra, elaborada por expertos de ambos países, recupera y difunde un documento esencial para entender un periodo clave en Europa, la famosa misiva que Cuéllar envió a la corona de Felipe II tras el hundimiento de su nave, La Lavia, frente a las costas de la isla esmeralda.

'La Carta del Capitán Cuéllar: los naufragios de la Gran Armada Española en Irlanda', editada en inglés y español, incluye, además de su transcripción, una copia fotográfica de alta calidad del texto original, así como una serie de artículos académicos que profundizan en el contexto, la arqueología subacuática y el valioso patrimonio de la mal llamada Armada Invencible.

"El trabajo realizado por nuestro equipo del Servicio de Monumentos Nacionales (NMS, en inglés) para investigar, proteger y crear conciencia sobre el patrimonio de la Armada es digno de elogio", destacó en un acto celebrado en Dublín el secretario de Estado irlandés de Patrimonio, Naturaleza y Biodiversidad, Christopher O'Sullivan.

Recordó que las fuertes tormentas invernales de 2015 permitieron al NMS recuperar nueve cañones y un caldero de bronce del pecio del navío La Juliana, hundido junto a La Lavia de Cuéllar y La Santa María de Visón en la Bahía de Streedagh, en el condado de Sligo (noroeste), el 21 de septiembre de 1588.

"La publicación, presentada hoy, rinde homenaje al patrimonio compartido entre España e Irlanda y a la importancia de la historia de la Armada Española para nuestras historias mutuas", señaló O'Sullivan.

La obra honra asimismo "la valentía y la memoria del capitán Cuéllar y sus compatriotas de la Armada", que perdió en aguas irlandesas 26 de los 130 barcos que componía la flota, aportó la embajadora de España en Dublín, María Teresa Lizaranzu Perinat.

La carta original, conservada en la biblioteca de la Real Academia de la Historia, en Madrid, está salpicada de descripciones en primera persona de la Irlanda de finales del siglo XVI, con observaciones sobre su geografía, habitantes, lengua y condiciones sociales.

También narra sus contactos con jefes gaélicos y esfuerzos para eludir a las fuerzas británicas durante los meses de huida por Escocia, Flandes y su llegada, finalmente, a España en 1589, cuando completa la redacción de esta extraordinaria aventura.

"Los naufragios cautivan nuestra imaginación, barcos perdidos en instantes y sellados por la arena y el tiempo. La historia de la Armada es una historia humana, vívidamente contada por el capitán Cuéllar en su relato", celebró durante la presentación la arqueóloga jefa del NMS, Connie Kelleher.