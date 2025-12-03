España expondrá al Consejo de Ministros de la UE la situación de la peste porcina africana

Planas abordó este miércoles el estado de esa crisis con los consejeros (ministros regionales) de las 17 comunidades españolas, en la reunión celebrada por videoconferencia para preparar el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE de la próxima semana.

El titular de Agricultura celebró la unidad de acción de todas las regiones españolas frente a la peste porcina africana, que se volvió a detectar en el país el pasado viernes, 31 años después de que se considerase erradicada, según un comunicado emitido por el Ministerio que dirige.

El nuevo brote de la enfermedad se produjo en Barcelona (noreste), donde se han confirmado nueve casos positivos de PPA en jabalíes, aunque por el momento no se han notificado animales infectados en granjas porcinas.

Planas señaló que informará sobre estos casos positivos a la Comisión Europea (CE) y a sus homólogos de los Estados miembros.

Ya son 14 los países de la Unión Europea en los que se ha declarado esta enfermedad desde 2014, cuando se confirmó la presencia del virus en jabalíes y explotaciones porcinas en Lituania, Letonia, Estonia y Polonia.

En España, el nuevo brote de PPA ha reactivado la preocupación del sector porcino español ante el riesgo que supone la enfermedad, que no afecta a las personas pero sí tiene un pronóstico muy negativo para los animales infectados.

Este miércoles los efectivos que trabajan para tratar de controlar el brote en Barcelona terminaron de peinar la primera área de 6 kilómetros a la redonda del primer foco y ya buscan jabalíes en el segundo círculo de 20 kilómetros.