España recibió hasta octubre 85,7 millones de turistas, el 3,5 % más que en 2024

Según publicó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), se mantiene la tendencia de crecimiento en ambos casos y también la tónica de aumento del gasto por encima de las entradas, aunque se debilitan mercados importantes como el alemán y el francés.

La subida del gasto por persona obedece no solo al aumento de la inflación sino también al reposicionamiento de la oferta hotelera en España hacia establecimientos de mayor categoría.

El gasto medio por turista en octubre se situó en 1.383 euros, el 4,2 % más, con un desembolso medio diario de 201 euros, aunque el mayor gasto diario por persona se registró en Madrid, con 324 euros.

En octubre entraron en España 9,2 millones de turistas, el 3,2 % más respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto asociado de 12.785 millones de euros, el 7 % más, aunque el crecimiento, tanto de llegadas como de gasto, se aminora respecto a hace un año, producto de la relativa normalización en los fuertes ritmos de aumento observados tras la pandemia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El mercado alemán, el segundo en importancia para España, sigue debilitándose, con un recorte del 3,1 % en las entradas en octubre (1,3 millones), aunque en el acumulado de los diez primeros meses todavía registra un aumento del 0,8 % (10,75 millones de turistas).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También Francia, tercer mercado emisor, da signos de fatiga, con 1,2 millones en octubre (apenas un 0,1 % de aumento) y 11,4 millones en enero-octubre, el 0,1 % menos.

Reino Unido continúa en la primera posición entre los emisores, con 1,8 millones en octubre (2,8 % más) y 17,2 millones en los diez meses (3,9 % más).

Los mayores crecimientos en cifras acumuladas de turistas los contabilizaron Portugal, el 15,3 % más, hasta casi 3 millones de entradas, e Irlanda, con 2,7 millones de llegadas, el 10,2 % de incremento.

En términos de gasto, Reino Unido ocupa también la primera posición, con el 17,9 % del total, seguido de Alemania y Francia.

Respecto a los destinos elegidos, Cataluña (noreste) ocupa el primer lugar, ya que a esa región llegaron el 21,4 % del total de turistas en octubre, seguida de las islas Baleares (Mediterráneo), el 17 % del total, y Andalucía (sur), con el 15,4 %.