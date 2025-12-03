España y Marruecos destacan oportunidades de inversión en renovables o infraestructuras

Así lo indicaron este miércoles el jefe del Gobierno marroquí, Aziz Ajanuch; y el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible español, Oscar Puente, durante la clausura del encuentro empresarial bilateral España-Marruecos, que se enmarca en la XIII Reunión de Alto Nivel entre ambos países.

Puente subrayó que ambos gobiernos están impulsando su relación bilateral "hasta otorgarle un carácter estratégico" y aseguró que los vínculos entre los dos países "pasan por su mejor momento en décadas", por lo que criticó que haya fuerzas políticas que pretendan "levantar un muro en el estrecho" (de Gibraltar) y soslayar toda relación entre España y Marruecos.

Puso como ejemplo del potencial de las relaciones de colaboración entre ambos países el desarrollo del transporte e infraestructuras en Marruecos, con un plan puesto en marcha por el Gobierno marroquí y en el que las empresas españolas "ya están presentes y participando activamente en su desarrollo, especialmente en los ámbitos ferroviario, aeroportuario y portuario".

Por su parte, el jefe del Gobierno marroquí remarcó "la solidez de nuestras relaciones", que se expresa en datos concretos, con 20.000 millones de euros de intercambio de bienes durante 2024, lo que convierte a ambos países en "socios y no solo vecinos".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Detalló que hay más de 17.000 empresas españolas en Marruecos y casi 12.000 compañías marroquíes que tienen relación con España, además de "mucho dinamismo turístico", con 3,8 millones de llegadas procedentes de España, "una dinámica que está llamada a perdurar".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ajanuch se refirió también al Mundial de Fútbol de 2030, que celebrarán de manera conjunta España, Portugal y Marruecos, y que debe entenderse como mucho más que un acontecimiento deportivo, considera, ya que es "un catalizador de inversión" y "una ventana de oportunidad".

También participó en el encuentro el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien comentó que se han duplicado los intercambios comerciales entre ambos países, y se han triplicado en el caso concreto del agrícola.

Detalló que en los próximos días se desarrollarán dos protocolos de cooperación agrícola y pesquera y, en el caso de la pesca, insistió en la importancia de frenar la pesca ilegal en el Mediterráneo, algo "perjudicial para ambos países".

Otra de las intervenciones fue la del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, quien insistió en que el objetivo del encuentro es "fortalecer alianzas en áreas estratégicas" y afrontar de manera conjunta retos como la gestión del agua, la energía o la movilidad.

"España y Marruecos tienen que ir de la mano en los próximos años", indicó Garamendi, que pidió elevar la cooperación empresarial bilateral, aprovechando que "España es una puerta de entrada a Europa y un puente a América Latina, mientras que Marruecos lo es para África".

Su homólogo de la Confederación General de Empresarios de Marruecos (CGEM), Chakib Alj, compartió esta voluntad por reforzar las relaciones y conquistar juntos otros mercados, y aprovechó la ocasión para poner en valor las oportunidades en su país en sectores como las energías renovables, la gestión del agua, la movilidad, el sector textil o el reciclaje.

"Marruecos pone a disposición de los inversores la posibilidad de desarrollarse en un mercado de millones de consumidores que se van a doblar y con potencial enorme en sectores como las renovables", apuntó.