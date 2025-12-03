Eurodiputados optan por el alemán Andrés Ritter para presidir la Fiscalía Europea

La designación definitiva será negociada con el Consejo (países de la UE).

Este miércoles los diputados votaron tras unas audiencias en las que cada uno de los candidatos expresó sus planes para el caso de ser elegido y respondieron a una extensa sesión de preguntas.

Ritter obtuvo 46 votos, seguido del italiano Stefano Castellani (11 votos), el español Emilio Sánchez Ulled (7 votos) y la austríaca Ingrid Maschl-Clausen (4 votos).

Ahora comenzará una negociación para el puesto con el Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros.

Kövesi asumió el cargo en octubre de 2019 y su mandato concluye el mismo mes de 2026.

Con sede en Luxemburgo, la Fiscalía Europea es un órgano independiente que empezó a funcionar a finales de 2020 para investigar, perseguir y llevar a juicio los delitos contra los intereses financieros de la Unión, como el fraude, la corrupción o el fraude del IVA transfronterizo superior a diez millones de euros.