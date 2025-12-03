Francia encarga una evaluación sobre el coste público de las energías renovables

Se trata de Jean-Bernard Lévy, exdirector general de EDF (2014-2022), el gigante estatal de la energía, y del alto funcionario Thierry Tuot, miembro del Consejo de Estado y exdirector general de la Comisión Reguladora de la Energía (CRE), informó en un comunicado la oficina del primer ministro.

Los dos expertos tienen como objetivo optimizar el apoyo público a la electricidad renovable y al almacenamiento de electricidad, y sus conclusiones deberían estar listas en tres meses.

Ambos funcionarios examinarán los mecanismos de financiación de las centrales solares y eólicas, fuentes de energía que han sido blanco de ataques de la extrema derecha y parte de la derecha, así como motivo de acalorados debates entre los parlamentarios.

"En un contexto presupuestario exigente y dada la creciente madurez de los sectores, la misión tendrá como objetivo proponer un modelo de apoyo más eficiente, sostenible y mejor compartido entre los actores públicos y privados", explicó la oficina de Lecornu.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En octubre, el primer ministro avanzó su deseo de reexaminar cómo se utiliza el dinero público para financiar las energías renovables.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Actualmente, la mayoría de estos proyectos se benefician de contratos con el Estado que garantizan un precio fijo al productor, independientemente del nivel de consumo y producción de electricidad.

Sin embargo, cuando la demanda es demasiado baja, las centrales eólicas y solares pueden generar excedentes de electricidad, a veces acompañados de precios negativos. Este fenómeno supone una carga para las finanzas públicas, ya que el Gobierno debe pagar al productor la diferencia entre el precio de mercado y el precio de referencia.

El proyecto de presupuestos del Estado para 2026 estima en 8.200 millones de euros el coste para las finanzas públicas.

En una reacción en sus redes sociales, el presidente de la Unión Francesa de Energías Renovables (SER), Jules Nyssen, consideró la evaluación encargada hoy por Lecornu como una "provocación", mientras que la patronal de la energía solar renovable Enerplan calificó de "extraño" que la energía nuclear no forme parte del estudio.

Desde mediados de la década de 1980, la mayor fuente de electricidad en Francia es la energía nuclear, que actualmente aporta en torno a dos tercios de la producción eléctrica nacional.