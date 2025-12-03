General español alerta del riesgo de la "polaridad" en EE.UU., con 400 millones de armas

Bados dijo que en prensa se empieza a escribir sobre una guerra civil. "No es que vaya a haberla, pero no se descarta", subrayó en una conferencia en la ciudad española de Santander (norte) titulada 'La nueva geoestrategia mundial. Efectos sobre la internacionalización de las empresas'.

A su juicio, Estados Unidos es "rehén de su propia historia" y su actual presidente, Donald Trump, quiere "volver a resituar en el mapa" al país. "Podemos discutir las formas, pero es lo que quiere", incidió, antes de advertir de que, cuando no se equilibra y se balancea el músculo económico y militar, se "sobredimensiona".

El director del Instituto Español de Análisis Estratégicos defendió que para la Unión Europea (UE) Estados Unidos sigue siendo un "gran aliado": "Nosotros estamos con Trump, es nuestro Vinicus del equipo, es nuestro goleador, aunque a veces (...) nos dé patadas en las espinillas, pero jugamos en el mismo equipo, compartimos los valores".

Y el general lamentó que, en este contexto, la UE está "en decadencia" con "dependencia cuádruple": militar con Estados Unidos, comercial con China, energética con Rusia y Estados Unidos, y tecnológica con Rusia y China.

Sin embargo, llamó a no ver a China como amenaza, sino como una oportunidad. "China no es nuestro enemigo, es el rival de Estados Unidos", matizó, a la vez que defendió la necesidad de invertir en capacidad de defensa y en tecnología. "Si quieres que alguien te respete, tienes que estar armado", incidió.

Finalmente, el general subrayó que "Trump no es algo coyuntural, sino sistémico. Es un producto que ha recogido algo que estaba subyacente en Estados Unidos".