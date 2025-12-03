Gobierno argentino afirma que está "más cerca" de volver al mercado internacional de deuda

"Después de las elecciones, estamos en el momento en el que más cerca estamos de tener acceso a los mercados", sostuvo Caputo al disertar en un encuentro organizado por el periódico El Cronista.

Argentina, cuyo nivel de riesgo país es actualmente de 639 puntos básicos, no coloca deuda en los mercados internacionales desde 2018 por las altas tasas de interés que debería convalidar.

"Estamos seguros de que el riesgo país se va a comprimir en las próximas semanas porque la economía se está recuperando fuertemente", aseguró.

Caputo sostuvo que la refinanciación de los vencimientos de deuda a través de subastas de nuevos títulos en los mercados internacionales permitirá que Argentina acumule reservas monetarias "de un manera más apropiada y ordenada".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Banco Central de Argentina ha tenido dificultades para acumular reservas monetarias, que actualmente rondan los 41.882 millones de dólares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Caputo indicó por otra parte que mantiene conversaciones con bancos internacionales para obtener financiación.

"Los bancos nos han ofrecido entre 6.000 y 7.000 millones de dólares. Estamos viendo cuánto tomaremos de ese monto", afirmó el ministro.