Grupos civiles alertan sobre violaciones de DD.HH. durante el Mundial de fútbol en EE.UU.

"Las tendencias en materia de derechos humanos no están yendo en la dirección correcta" en EE.UU., destacó Minky Worden, la directora de Iniciativas Globales de Human Rights Watch (HRW) en el arranque de una rueda de prensa celebrada en Washington de cara a la celebración del sorteo de grupos del Mundial que tiene lugar este viernes en la capital estadounidense.

"Hay mucho trabajo por hacer, aunque aún estamos a tiempo", añadió Worden, que apuntó que el Mundial, que albergarán también México y Canadá entre junio y julio de 2026, es una cita pensada para acoger a personas de todo el globo y que en el momento actual "parece que el mundo no es bienvenido, al menos en EE.UU.".

Por su parte, el director del programa de derechos humanos de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), Jamil Dawkar, aseguró que "ahora mismo no se puede asegurar que la gente viaje con libertad" en EE.UU. ya que la FIFA, máximo órgano del fútbol, no ha brindado, según él, garantías a los que vayan a visitar el país para asistir a los partidos.

Aparte de los temores que desata la política migratoria de Washington en viajeros que planean visitar territorio estadounidense con motivo del Mundial, Dawkar también expresó su preocupación por el hecho de que los ciudadanos de Haití e Irán, ambos países clasificados para el campeonato, tienen prohibido viajar a EE.UU. en virtud de una orden ejecutiva firmada por Trump este año.

Dawkar también remarcó que las políticas de deportaciones de Trump se han endurecido en todo el país en los últimos meses y que ciudades que acogerán partidos del Mundial, como Nueva York, Los Ángeles o Dallas, "ya padecen sobremanera" las redadas y operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y otras agencias federales.

Los ponentes en el evento destacaron que desde el retorno de Trump al poder en enero, en las 11 ciudades estadounidenses que serán sede, se han realizado 92.000 detenciones relacionadas con migrantes.

Durante la rueda de prensa se recordó también el caso hecho público hoy por HRW, en el que un padre de familia que había solicitado asilo en EE.UU. fue detenido por ICE -y finalmente deportado- al asistir a la final del Mundial de Clubes de la FIFA que se disputó en las afueras de Nueva York el pasado verano.

Según HRW este episodio "ilustra las limitaciones de los esfuerzos de la FIFA para abordar los graves riesgos de derechos humanos que enfrentan los extranjeros en los eventos de la FIFA".